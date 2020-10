抗衡中俄　美防長想打造更強大的美國同盟

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓20日電) 美國國防部長艾斯培(Mark Esper)今天表示,將與「志同道合的民主政體」合作、加強並擴大美國同盟對抗俄羅斯與中國的新計畫。他說,五角大廈將系統性地關注並經營與夥伴國間的關係,希望找到協調軍事的方法,並推動美國武器軍售。

這項「同盟與合作關係發展方針」(Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP)計畫在美國總統大選僅剩兩周之際提出。若川普連任總統失敗,艾斯培將在明年1月被取代。

艾斯培說,「美國連結盟邦和夥伴的網絡,讓我們擁有對手無可匹敵的不對稱優勢」,「中俄可能只有不到10個盟友結合」。

艾斯培表示,中國利用脅迫與金錢圈套,和緬甸、柬埔寨和寮國等國力較弱的國家組成聯盟,「這些國家越小,需要的就越多,來自北京的壓力就越沈重」。

艾斯培說,他的訪問促成與馬爾他、蒙古、帛硫建立防衛關係,美國也計畫在東歐有更強的防衛參與,包括在波蘭駐軍。

他強調與「印度和印尼等志同道合的民主政體」打造更密切關係的必要性,並提及昨天與印尼國防部長普拉伯沃(Prabowo Subianto)會面,下周還將訪問印度。

