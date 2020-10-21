抗衡中俄　美防長想打造更強大的美國同盟

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（法新社華盛頓20日電） 美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天表示，將與「志同道合的民主政體」合作、加強並擴大美國同盟對抗俄羅斯與中國的新計畫。他說，五角大廈將系統性地關注並經營與夥伴國間的關係，希望找到協調軍事的方法，並推動美國武器軍售。

這項「同盟與合作關係發展方針」（Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP）計畫在美國總統大選僅剩兩周之際提出。若川普連任總統失敗，艾斯培將在明年1月被取代。

艾斯培說，「美國連結盟邦和夥伴的網絡，讓我們擁有對手無可匹敵的不對稱優勢」，「中俄可能只有不到10個盟友結合」。

艾斯培表示，中國利用脅迫與金錢圈套，和緬甸、柬埔寨和寮國等國力較弱的國家組成聯盟，「這些國家越小，需要的就越多，來自北京的壓力就越沈重」。

艾斯培說，他的訪問促成與馬爾他、蒙古、帛硫建立防衛關係，美國也計畫在東歐有更強的防衛參與，包括在波蘭駐軍。

他強調與「印度和印尼等志同道合的民主政體」打造更密切關係的必要性，並提及昨天與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）會面，下周還將訪問印度。

© 2020 AFP