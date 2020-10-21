法國向遭斬首教師致敬 馬克宏宣示打擊伊斯蘭極端主義

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（法新社巴黎21日電） 法國政府今天將紀念遭極端分子斬首的歷史教師帕第（Samuel Paty），他因在課堂上展示穆斯林先知的諷刺漫畫而喪命，總統馬克宏承諾加強打擊伊斯蘭極端主義。

47歲的帕第在巴黎郊區孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）一所中學任教，他16日在回家路上遭恐怖分子斬首。

警方已執行數十起搜捕行動，同時政府下令關閉一座清真寺半年，並計畫瓦解一個支持巴勒斯坦民兵團體哈瑪斯（Hamas）的組織。

馬克宏（Emmanuel Macron）昨天視察巴黎郊區時說：「我們的公民同胞期望看到行動，（政府）會加強行動。」

馬克宏今晚將出席在巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）舉行的官方紀念儀式，追頒法國最高榮譽勳章「榮譽軍團勳章」（Legion d'Honneur）給帕第；帕第的遺屬及約400名賓客將在場見證。

帕第曾在講授言論自由的課堂上，向學生展示伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的諷刺漫畫，因而在網路受到大肆仇恨抨擊。他展示的圖片正是導致法國諷刺刊物「查理周刊」（Charlie Hebdo）辦公室2015年初慘遭血腥恐攻的幾幅漫畫。

反恐法官今天審理帕第案，將有7名嫌疑人出庭，包括兩名未成年人。另有9人昨晚獲釋。

殺害帕第的是來自車臣共和國、18歲的阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov），他行兇後很快就被警方擊斃。

馬克宏說，政府將瓦解名為「謝赫雅新共同體」（Cheikh Yassine Collective）的組織，因為這個支持哈瑪斯的組織「直接涉入」帕第被殺害一案，今天的內閣會議會做出正式決定。

「謝赫雅新共同體」創始人是伊斯蘭極端分子賽弗里維（Abdelhakim Sefrioui），他因上傳侮辱帕第的影片到影音網站YouTube，已被警方拘留。

馬克宏還從國際層面反制極端主義，他昨天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，要求蒲亭加強合作打擊恐怖主義。

帕第被斬首，是自查理周刊血案於今年9月展開審判以來，第2起以替穆罕默德復仇為名發起的持刀攻擊案。查理周刊因刊登諷刺穆罕默德的漫畫而遭恐怖分子持槍濫射，造成12人死亡，包括諷刺漫畫家。

此外，由於臉書（Facebook）出現許多針對帕第的憤怒抨擊，此案也使得社群媒體的角色再度受到關注。帕第的教師同事們透過聲明表示，他們非常擔心社群網站的影響，這對教學工作來說是「不折不扣的折磨」。

法國政府已承諾新增刑事罪名，要懲處任何藉由在網路公開細節資訊、置他人於危境的人；法國部會首長昨天也與國內社群網站企業領袖討論打擊「網路伊斯蘭主義」事宜。

© 2020 AFP