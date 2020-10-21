涉嫌遊說美政府勿查一馬弊案 川普前募款人認罪

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（法新社華盛頓20日電） 曾替美國總統川普募款的商人布洛迪今天認罪，坦承違法遊說美國政府放棄對馬來西亞「一馬發展公司」（1MDB）貪污醜聞進行調查，並勸說美方驅逐流亡的中國異議富商郭文貴。

63歲的布洛迪（Elliott Broidy）據稱曾同意收受數以百萬計美元鉅款以遊說川普政府，於10月初被起訴，罪名是涉嫌密謀以秘密外國特工身分行動。

布洛迪曾任共和黨全國委員會（Republican National Committee）全國財務副主席；更早之前，他在川普2016年競選總統期間，是川普陣營的主要募款人之一。

根據起訴書，布洛迪於2017年被一名外國人招攬；起訴書未點明這名外國人身分，但一般認為是馬來西亞籍金融家劉特佐（Low Taek Jho），布洛迪奉命向美國官員施壓，要美方停止調查一馬發展公司的醜聞。

一馬發展公司醜聞涉及時任馬來西亞首相納吉（Najib Razak），馬來西亞政府投資這家公司的資金中，有超過45億美元被盜用，據稱劉特佐是轉移、藏匿贓款的關鍵人物。

布洛迪試圖安排納吉與川普於2017年9月一起打高爾夫，讓納吉有機會勸說川普終止美方對此案的調查。但布洛迪最終沒能得逞，劉特佐也於2018年因挪用一馬發展公司的數十億美元而被起訴。

此外，2017年5月，劉特佐把布洛迪介紹給一名中國高階安全官員，討論中國政府希望美方驅逐流亡美國的郭文貴一事。

起訴書提到，布洛迪密集替中方遊說白宮、司法部及執法機關，包括與川普接觸，只是未直接討論。

美國代理助理司法部長拉比特（Brian Rabbitt）在聲明中表示：「從此案可看出，外國政府及重要人物如何藏身在具有政治影響力的代理人背後，試圖在美國推動於己有利的議題。」

他還說：「這類行為對我們的國家安全構成嚴重威脅，破壞了我們民主的完整性。」

司法部表示，布洛迪面臨最重5年有期徒刑，及沒收劉特佐給他的660萬美元遊說費。

© 2020 AFP