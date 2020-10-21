疫情持續延燒 美國1月以來超額死亡直逼30萬

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（法新社華盛頓20日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續延燒，美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究顯示，境內1月底至今的死亡人數比往常多了近30萬，其中2/3與疫情有關。

美國CDC提出的報告表示，2020年1月26日到10月3日期間，死亡人數比往年平均值要多出29萬9028人，其中19萬80081人（66%）肇因於2019冠狀病毒疾病。

報告稱，2020年這段期間，因心血管疾病（包括高血壓、心臟病、中風）、阿茲海默症、失智症和呼吸系統疾病而死亡的人數全都有增加。

為提供參考，美國CDC列出2020年每周死亡人數，以便與2015到2019年平均單周死亡人數做比較。

以年齡來看，超額死亡人數最多的是75歲到84歲民眾，達9萬4646人；升幅最大的是25歲到44歲成年人，達26.5%；25歲以下民眾超額死亡數反而下滑2%。

以族裔來看，拉丁美洲裔、亞裔與非裔今年死亡人數跟往年比較起來都大為增加，增幅依序為53.6%、36.6%以及32.9%。而對於白人來說，今年死亡人數也較2015-2019平均值上升11.9%。

報告指稱，上述死亡個案中，部分歸類可能有誤，實際死因其實是2019冠狀病毒疾病；而另一部分則可能與「醫療的管道、利用受阻」有關。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據顯示，截至今天為止，美國2019冠狀病毒疾病死亡人數已破22萬人。

© 2020 AFP