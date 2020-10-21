疫情發燒 印度推出檢測試紙一小時內有結果

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（法新社新德里21日電） 一種快速、便宜的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測試紙，不久後將普及整個印度，印度是世界受災最嚴重的國家之一，科學家希望這種試紙將有助於扭轉疫情。

印度通報染疫總數超過750萬人，僅次於美國，疫情已經從孟買等人口密集大城，蔓延到醫療服務有限的農村社區。

這款由印度研發的檢測試紙「費魯達」（Feluda），以印度着名系列小說中一名偵探命名。它就像是家庭驗孕試紙，一個小時內就能得出結果。

研究者樂觀認為，這種試紙低成本而且容易使用，有助於阻止病毒在貧窮和偏遠地區蔓延。

新德里CSIR基因組和整合生物學研究所（IGIB）的科學家梅蒂（Souvik Maiti），是這種試紙的共同創造者。他說：「檢測不需要任何複雜設備或訓練有素的人力。」

「印度的許多偏遠地區沒有任何先進實驗室...（這種試紙）將更容易推廣，將有更大的滲透力。」

印度目前使用RT-PCR核酸檢測方式確認是否染疫，非常精確，但需要先進的實驗室設備。除此之外，也使用抗原檢測，這種檢測的成本有限，且只要幾分鐘就能得到結果，但準確性明顯較低。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP