研究：去年近50萬嬰兒因空氣污染夭折

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（法新社華盛頓21日電） 「2020年全球空氣狀況報告」指出，2019年空氣污染導致47.6萬新生兒夭折，最嚴重的是印度以及撒哈拉沙漠以南的非洲地區，其中將近2/3是由炊事燃料釋放的有毒氣體造成。

美國健康影響研究所（HEI）和健康計量評估研究中心（IHME）的「全球疾病負擔研究」計畫（The Global Burden of Disease Study）共同提出的這項報告估計，超過11.6萬名印度嬰兒在出生第一個月死於空氣污染，而在撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa），相關嬰兒死亡人數為23.6萬。

研究人員寫道，這份報告根據的是越來越多證據表明，母親在懷孕期間接觸污染空氣，會增加嬰兒出生時體重過輕或早產的風險。

這些情況與嚴重的併發症有關，已經成為導致這兩地區大部分新生兒死亡案例的重要原因。

這項新的分析報告估計了這些新生嬰兒死於環境與家庭空污的比例。

健康影響研究所所長葛林鮑（Dan Greenbaum）說明：「嬰兒的健康對每個社會的未來而言都至關重要，最新的證據顯示，在南亞和撒哈拉以南非洲出生的嬰兒面臨的風險尤其高。」

他又說：「雖然家庭仰賴劣質燃料的情況已緩慢並穩定減少，但這些燃料導致的空氣污染仍然是造成這些幼嬰死亡的關鍵因素。」

整體而言，這項研究報告指出，2019年空氣污染導致全球670萬人死亡，是僅次於高血壓、吸菸和飲食風險的第四大死因。

研究人員又說，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）肆虐造成重大的社會及個人代價，但「世上許多國家都出現了久違的蔚藍天空和滿天星辰」，即便這種情況為時短暫。

「儘管如此，乾淨的藍天還是提醒人們，空氣污染究竟剝奪了什麼。」

© 2020 AFP