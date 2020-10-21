美國大選倒數兩周 川普賓州造勢拜登待家鄉

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（法新社華盛頓20日電） 美國總統大選將於11月3日舉行，在關鍵的電視辯論登場前，現任總統川普今天仍拚命跑競選，支持率領先的民主黨候選人拜登多數時間沒有公開露面，兩人的競選策略差異不言自明。

74歲的川普前往兵家必爭的賓夕法尼亞州參加另一場造勢，77歲的拜登則待在家鄉德拉瓦州，美國大選進入倒數階段，民調領先的拜登看似從容不迫。

無論怎麼說，很少人跑競選可以拚得過川普。川普感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一周前才康復，現在已經找回以往精力，天天在全美跑透透，有時一天甚至可以辦兩場造勢。

他最新一場集會在賓州伊利（Erie）舉行。伊利曾是民主黨鐵票倉，但川普在2016年拿下這個選區，象徵他成功拉到白人勞工階級的選票，這些選民以前長期死忠支持民主黨，拜登如今將試圖重新擄獲他們的心。

美國大選倒數14天，川普在造勢活動傳達的訊息可歸成兩種，一種是激起選民樂觀情緒，告訴他們COVID-19疫情實際上已經結束，另一種是抹黑拜登、指控他貪腐，川普今天還說，他想要求司法部長在選前展開調查。

不過，川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）突然在最後一刻喊卡，取消陪同川普前往賓州造勢的計畫，發言人稱梅蘭妮亞染疫後一直「咳個不停」，凸顯川普有多難擺脫COVID-19危機這個話題。

如果梅蘭妮亞能夠現身，將是一年多來首度在造勢場合與川普同台亮相，可能有助拉擡女性選民對川普的低迷支持度。

前幾周，川普選情陷入艱難處境，又因染疫住院3晚，連任希望看似渺茫，他相信自己現在已重振雄風，邁入選前的衝刺階段，儘管民調顯示沒有多少人支持他的說法。

川普在「福斯與朋友」（Fox & Friends）晨間新聞節目上說，「局勢瞬息萬變」，聲稱他陣營所做的民調顯示拜登正在「內爆」。

然而，他們22日出席最後一場電視辯論時，便可以感受到真實狀況。

川普與拜登9月舉行第一場辯論時，兩人互相插嘴搶話，場面一片混亂，主持人這次會在候選人不該發言時關掉麥克風，以防止干擾對手發言、試圖維持辯論秩序。

這次，拜登肯定會攻擊川普的防疫紀錄。川普經常聲稱疫情即將結束，但全美已有約22萬人染疫病故，且疫情將捲土重來而非逐漸消失。

至於川普則已表明將緊咬拜登之子韓特（Hunter Biden）在烏克蘭與中國居中牽線，幫人安排與時任歐巴馬副手的拜登會面。

川普今天加強炮火，要求司法部長巴爾（Bill Barr）在「選前」調查他的「犯罪」對手。他告訴福斯新聞頻道（Fox News），拜登因為這些指控「躲起來了」。

川普本身也面臨多項指控，包括性侵與貪腐等，他也是第一個在遭到彈劾後競選連任的總統。

然而，他2016年之所以會贏得大選，部分是因為他成功在最後一刻讓選民質疑對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的正直性。

這次他故技重施，參加川普造勢的群眾甚至改編當時反希拉蕊的口號，高喊把拜登「關起來」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP