美大選電視辯論將登場 拜登民調領先川普賓州造勢

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（法新社華盛頓20日電） 美國總統大選倒數兩周，在關鍵的電視辯論登場前，現任總統川普今天仍拚命跑競選，支持率領先的民主黨候選人拜登多數時間沒有公開露面。

74歲的川普前往兵家必爭的賓夕法尼亞州參加另一場造勢，77歲的拜登則待在家鄉德拉瓦州，美國大選進入倒數階段，民調領先的拜登看似從容不迫。

無論怎麼說，很少人跑競選可以拚得過川普。川普感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一周前才康復，現在已經找回以往精力，天天在全美跑透透，有時一天甚至可以辦兩場造勢。

他最新一場集會在賓州伊利（Erie）舉行。伊利曾是民主黨鐵票倉，但川普在2016年拿下這個選區，象徵他成功拉到白人勞工階級的選票，這些選民以前長期死忠支持民主黨，拜登如今將試圖重新擄獲他們的心。

美國大選倒數14天，川普在造勢活動傳達的訊息可歸成兩種，一種是激起選民樂觀情緒，告訴他們COVID-19疫情實際上已經結束，另一種是抹黑拜登、指控他貪腐，川普今天還說，他想要求司法部長在選前展開調查。

不過，川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）突然在最後一刻喊卡，取消陪同川普前往賓州造勢的計畫，發言人稱梅蘭妮亞染疫後一直「咳個不停」，凸顯川普有多難擺脫COVID-19危機這個話題。

如果梅蘭妮亞能夠現身，將是一年多來首度在造勢場合與川普同台亮相，可能有助拉擡女性選民對川普的低迷支持度。

© 2020 AFP