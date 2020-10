美防長：擬強化與志同道合民主國家盟誼

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓20日電) 美國國防部長艾斯培今天公布「同盟與合作關係發展方針」,擬藉由軍售鞏固美國與部分「志同道合民主國家」的聯盟關係,以竭力遏止中國與俄羅斯的全球影響力。

艾斯培(Mark Esper)雖然沒有具體指出是那些志同道合的民主國家,不過他說,已採取措施以鬆綁出口「重要」武器系統的限制與儘快核可,並且將運用「同盟與合作關係發展方針」(Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP)發掘軍售的良機及保護美國市場。

他舉出最近鬆綁出口戰場無人機的限製為例。這是美國可能賣給台灣與阿拉伯聯合大公國的軍備。

艾斯培說,國防部將有系統監控管理美國和夥伴國家的關係,目的是為了尋求協調軍事合作的方法及推動美國軍售。

他表示:「美國的盟友與夥伴網路給了我們讓對手無法匹敵的不對稱優勢。」他說這個網路是「以國際規範為基礎的秩序的支柱」,而「中國與俄羅斯的盟友合起來大概還不到10個」。

艾斯培指出,中國藉由脅迫和財務陷阱與像是緬甸、柬埔寨與寮國等弱勢國家結盟,而國家越小需求越多,來自中國的壓力就更沉重。

他說,他已訪問馬爾他、蒙古、帛琉等國以建立防衛關係,美國也計畫在東歐有更強的防衛力量,包括在波蘭駐軍。

中國外交部發言人趙立堅在北京答覆記者時回應,艾斯培的這項宣布是個「戰略誤判」,意圖把中國形塑為「對手」。

不過,艾斯培是在美國總統大選前兩周公布這項倡議,若11月3日川普敗選,艾斯培可能在明年1月被撤換。

