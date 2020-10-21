越南中部洪災肆虐 至少111死20餘失蹤

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社河內21日電） 另個風暴即將於周末來襲之際，越南當局今天表示，越南中部因連續數周的洪患與土石流災情，造成至少111人死亡及20多人失蹤。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies）指出，大約17萬8000戶民宅被洪水淹沒，救災人員正竭力要把食物與飲用水運送給孤立無援的受困災民。

紅十字會與紅新月會國際聯合會說，越南中部地區的道路、基礎設施、農作物也被洪水嚴重損毀，並警告未來數周成千上萬民眾亟需安置與救助。

越南紅十字會會長阮氏春秋（Nguyen Thi Xuan Thu）表示，這次洪水是「數十年來我們所見過的若干最嚴重洪災」。

救災部門表示，至少111人死亡，疏散將近20萬人，死者中有22名士兵因18日在濱海廣治省（Quang Tri）被土石流淹沒，而一支搜救隊的13名隊員試圖搶救受困於水力電廠的工人也不幸喪命。

搜救隊目前仍儘力搜尋15名遭土石流侵襲的失蹤電廠工人。

雖然部分地區的洪水已開始消退，但國營媒體發布的照片顯示，中部地區的村莊仍一片汪洋，廣平省（Quang Binh）境內一家醫院嚴重淹水，病床泡在水裡。

因目前位在南海的輕台沙德爾（Saudel）即將來襲，預估本周末越南中部將降下更多雨量。

每逢6月至11月的雨季，越南常遭逢惡劣天候重創，而中部沿海省分是受創最嚴重地區。

此外，越南鄰國柬埔寨最近幾周也因嚴重水患受創，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）表示，死亡人數今天增至34人，受波及民眾超過40萬人。

© 2020 AFP