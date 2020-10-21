釜山國際電影節開幕 疫情中仍維持放映電影傳統

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社釜山21日電） 亞洲最大電影節釜山國際電影節（BIFF）今天在疫情中登場，規模雖受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響大幅縮減，但仍保留現場放映電影作品的傳統。

向來星光熠熠的釜山電影節每年都會吸引許多來自亞洲或其他地區的電影業者及明星造訪這座港口城市，參與為期十天的嚴格評審及商業交易。

今年因疫情實施嚴格的防疫規定，讓主辦單位不得不取消開幕典禮、紅毯、會後派對及其他戶外粉絲活動。但在許多國際影展因疫情改為線上舉行，坎城影展甚至直接取消的狀況下，釜山電影節能舉行還算好，而且維持少數現場放映電影場次。

釜山電影節計畫負責人南東哲（譯音）告訴法新社：「我們盡了最大的努力，在遵守防疫規定下提供最不可或缺的要素。我們認為電影節最重要的就是在電影院看電影。」

釜山電影節今年規畫播放約190部電影，與往年的300多部相比大幅減少，每部電影也只放映一次，不像往年有多個場次供選擇，整體放映數與往年相比大減約8成。

主辦單位也規畫約45場公開放映座談會，受限於入境須隔離2周的規定，現場只會有韓國電影界人士及演員與會，少數外籍來賓將在線上參與。

評審會議、記者會、相關論壇等多數活動，也都改為線上舉行。

今年適逢釜山電影節25周年，韓國導演奉俊昊執導的「寄生上流」年初還在第92屆奧斯卡勇奪最佳影片獎等4項大獎，韓國崇實網路大學教授比契爾瓦斯（Jason Bechervaise）告訴法新社，若不是現在的狀況，今年電影節勢必會因寄生上流更受矚目。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）

© 2020 AFP