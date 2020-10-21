關節炎藥治COVID-19 有效性還待進一步研究

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（法新社華盛頓20日電） 自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，醫師便使用類風濕性關節炎藥物Tocilizumab，希望藉此抑制患者異常免疫反應。發表在「美國醫學會內科醫學期刊」（JAMA Internal Medicine）的3份新報告，分別檢視該藥物有效性。

在這3項新研究中，最大型的是美國哈佛醫學院附設布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）領導的研究，涵蓋4000多名COVID-19重症病患。

研究發現，Tocilizumab治療組和非Tocilizumab治療組患者，第30天的死亡風險分別為28%和38%。但此研究為「觀察型」，意味並未將這項透過靜脈注射的藥物和標準治療做比較。

另兩項研究則在法國和義大利進行，都是隨機對照試驗，分別涵蓋約130名和120名患者，但未發現明顯差異。

Tocilizumab屬單株抗體藥物。美國總統川普接受治療後，單株抗體藥物便獲顯着關注。但和治療川普的雷傑納隆（Regeneron）實驗藥物不同的是，Tocilizumab已是抑制病患免疫反應的核准用藥。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP