NBA快艇聘泰隆魯 取代瑞佛斯成新教頭

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（法新社洛杉磯20日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇今天正式宣布，由泰隆．魯（Tyronn Lue）取代先前被開除的瑞佛斯（Doc Rivers），成為球隊總教練。

媒體5天前就放出風聲，說泰隆．魯與快艇即將敲定一份為期5年的複數年合約，如今正式定案。

泰隆．魯之前是瑞佛斯的副手，在快艇擔任首席助理教練。今年季後賽，快艇在次輪浪擲3比1優勢、遭丹佛金塊逆轉，瑞佛斯也於9月29日丟了飯碗。

43歲的泰隆．魯過去當過克里夫蘭騎士總教練，2016年率領詹姆斯（LeBron James）等人在總冠軍賽從1比3落後情況下連贏3場，逆轉擊敗聲勢如日中天的金州勇士，拿下總冠軍。泰隆．魯掌騎士兵符4季，留下128勝83敗的成績。

快艇籃球營運總監法蘭克（Lawrence Frank）說：「球隊在徹底搜尋、並和多名了不起候選人談過之後，發現最佳人選已經在球隊之中。泰隆．魯掌舵之下，將在這個組織留下獨一無二的印記，並把球隊推向新高。」

泰隆．魯補充說：「我們得努力成為冠軍，我們有足夠的動機、工具、後援能走到那一步，我很期待能開始這一切。」

在雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）聯手帶領下，快艇本季取得49勝23負戰績，位居西區第2種子。季後賽首輪以4比2擊敗達拉斯獨行俠，次輪面對金塊，快艇在系列賽最後3場比賽都一度以兩位數領先，終場卻都吞敗，無緣晉級。

© 2020 AFP