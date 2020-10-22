全球新冠肺炎確診逾4130萬例 染疫病故逾113萬

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎22日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球至少113萬3136人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累計至少4130萬4020例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2829萬4600人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球21日通報新增6509人病歿、46萬2751起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（990死）、印度（702死）與巴西（566死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬2220人病故、833萬8387例確診，至少332萬3354人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬5403人喪生、529萬8772例確診）、印度（11萬6616人喪生、770萬6949例確診）、墨西哥（8萬7415人喪生、86萬7559例確診）及英國（4萬4158人喪生、78萬9229例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有103人染疫喪命；其次依序為比利時（91人）、西班牙（74人）和玻利維亞（73人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計38萬5650死、1068萬8408例確診；歐洲累計25萬6298死、804萬6430例確診；美國和加拿大共計23萬2043死、854萬3944例確診。

亞洲共計16萬2843死、994萬7579例確診；中東地區共計5萬4819死、236萬7282例確診；非洲共計4萬473死、167萬6712例確診；大洋洲共計1010死、3萬3674例確診。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）

© 2020 AFP