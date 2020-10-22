川普、拜登陣營各派律師大軍 湧入佛州監票

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（法新社邁阿密22日電） 美國總統大選將至，佛羅里達州提前投票的選民人數創新高。有鑒於此，總統川普和競選對手拜登的陣營合計已派出數百名律師和志工前往州內各地投票所監票，確保選票計算確實。

由於佛州過往曾有數次選舉結果爭議，導致需重新計票甚至法院訴訟；加上外界擔憂，這次有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和投票所可能發生暴力衝突攪局，因此佛州今年選情格外緊張。

代表共和黨的川普和民主黨籍候選人拜登（Joe Biden），目前在佛州支持率幾乎勢均力敵。兩人若要贏得11月3日的總統大選，必須在全國拿下270張選舉人票，其中佛州佔了關鍵的29張。

支持共和黨的43歲巴西裔選民畢凱（Cristiano Piquet）帶着國旗前往邁阿密一處投票所提前投票。他說：「我們不能相信那些民主黨人。」

畢凱向法新社解釋，他為何選擇提前投票而非郵寄投票：「他們（民主黨人）邪惡透頂，什麼事都幹得出來。所以我想確保自己的一票算數。」

這正是律師普拉納斯（Juan Carlos Planas）想要防範的疑慮。他是佛州南部人口稠密的邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）已註冊的1421名監票員之一。

普拉納斯曾擔任佛州眾議院共和黨議員，也有過數次監票經驗，今年則是替民主黨監票。

他告訴法新社：「美國大選從未出現任何可信的舞弊事例。...這裡真的沒出現任何類型的舞弊，更別提大規模舞弊。沒有就是沒有。」（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP