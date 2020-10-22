接掌鵜鶘新教頭 大範甘迪點頭

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（法新社華盛頓21日電） 曾在美國職籃NBA執教12年的電視球評大範甘迪（Stan Van Gundy）今天表示，他已答應接下紐奧良鵜鶘隊總教練一職。

61歲的大範甘迪取代執教鵜鶘5季、但已在今年8月遭開除的前教頭詹特瑞（Alvin Gentry）；大範甘迪的胞弟小範甘迪（Jeff Van Gundy）在轉任電視球評生涯前也是NBA教練。

大範甘迪在推特（Twitter）發文說：「我很高興能加入才華洋溢的紐奧良鵜鶘隊。能與這些球員共事是我的榮幸...我等不及要和他們談談並開始帶兵。」

大範甘迪曾在2003年至2005年12月擔任熱火教頭，在2005年球季開打僅繳出11勝10敗的成績後請辭，臨時接替他的萊里（Pat Riley）當年率熱火扭轉乾坤，一舉摘下總冠軍。

大範甘迪2007年接掌執教奧蘭多魔術，帶球隊闖進2009年總冠軍戰，然而2011和2012連續止步季後賽首輪，讓魔術終止大範甘迪5年的執教。

2014年大範甘迪又轉為執教底特律活塞，但活塞在他帶領的4個球季里3次打不進季後賽，2018年5月再遭球團解僱。

選進超級新秀威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘上季戰績30勝42敗。上季剛開始時因威廉森膝傷缺陣44場，鵜鶘一度是慘澹的6勝22敗，甚至苦吞13連敗。

鵜鶘開始讓先發年輕化，把陣中頭號球星戴維斯（Anthony Davis）交易至洛杉磯湖人後，又拿到好幾個日後的選秀權。

大範甘迪帶兵以強硬防守策略着稱，他NBA教頭生涯總成績為523勝384敗。

© 2020 AFP