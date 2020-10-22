歐巴馬為拜登站台造勢 斥責川普處理疫情不當

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社費城21日電） 前美國總統歐巴馬今天首度為他執政時代的副總統拜登站台造勢，歐巴馬錶示美國「無法承受」川普再留在白宮4年時間，並痛批他處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不當。

法新社報導，歐巴馬今天先在費城一個非裔社區組織者的圓桌會議上指出：「疫情大流行對任何一位總統而言都相當棘手，百年以來從未見過這種事情發生。但是執政當局的無能程度與錯誤資訊驚人，如果我們有做到基本的作為，就不會有這麼多人染疫枉死。 」

歐巴馬說：「我們無法再承受4年時間。」「我們陷於深淵中。」

歐巴馬在民主黨黨內初選階段一直維持中立，直到拜登獲得民主黨提名為總統候選人後，他才表態全力支持。

59歲的歐巴馬也在賓州最大城市費城的棒球場外圍舉行開車前來聽講的造勢活動；儘管選前民調領先，但歐巴馬請求拜登的支持者不要「自滿」，他援引川普2016年出人意表勝選前的民調誤差提出警告。

他說：「我們不能自滿。我不在乎民調。」

「上次也有一大堆民調。這沒有用；因為一大堆人待在家裡，既懶得出門又自滿。但這次不行，這次選舉不行這樣。」

歐巴馬為拜登在賓州站台造勢之際，川普將前往北卡羅來納州拉票，這是11月3日總統選舉的另一關鍵州。

根據美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）今天公布民調顯示，拜登在賓州目前以51%-43%領先川普。川普2016年總統大選在賓州僅以微差險勝。

川普在全國民調和另一項奎尼匹克大學民調中都落後拜登。

今天公布的民調還顯示，川普和拜登在德州以47%-47%難分軒輊，4年前川普在德州以9個百分點取勝。德州選民自1976年支持卡特（Jimmy Carter）以來，民主黨總統候選人即未再德州取勝過。

77歲的拜登今天行程未安排在公開活動中露面，這已是連續3天如此，這讓74歲的川普直指這位民主黨對手「躲起來」。

但拜登陣營表示，他是在準備明天與川普在田納西州納希維爾（Nashville）第2次、也就是最後一次的選舉辯論。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP