法國教師遭斬首 當局舉行追思儀式

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（法新社巴黎21日電） 法國今天晚間舉行教師帕第（Samuel Paty）的官方追思儀式，感念他因講授言論自由竟遭恐怖分子殺害。總統馬克宏發言時稱帕第為共和國的體現與英雄。

為紀念因在課堂中談論並展示伊斯蘭先知的諷刺漫畫，遭恐怖分子當街斬首的歷史教師帕第，法國政府今晚在巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）舉行官方紀念儀式。。

馬克宏（Emmanuel Macron）也在家屬的見證下，追頒法國最高榮譽勳章「榮譽軍團勳章」（Legion d’Honneur）給帕第。

馬克宏致詞時首先強調對抗政治與極端伊斯蘭主義的決心，但他表示今晚焦點不是恐怖主義以及他們的攻擊如何讓人民更加團結。他說：「今晚，我想談談帕第。他被殺害，因為他決定要教導學生如何成為公民，如何承擔義務與自由。」

「帕第讀過可蘭經，也對穆斯林文明充滿興趣。不，帕第不是敵人。他被殺害，只因為他體現了共和國與自由。他被殺害是因為伊斯蘭主義想要我們的未來，但有了像帕第這樣的英雄，他們永遠也不可能得到」。

馬克宏接着把對象轉為所有教師，他說：「老師們，我們將捍衛你們所堅持的自由。即使其他人退卻，我們不會放棄諷刺畫、圖畫…我們要提醒學子，唯有終結仇恨與暴力，並尊重他人，方能獲得自由。」

檢方今天稍早召開記者會，公布攻擊案的初步調查結果。

總共有16人被押至看守所，9人獲釋，剩下7人中有兩名國中生。兩名學生涉嫌收受嫌犯的金錢，協助指認被害人，嫌犯還表示要找到這名老師，不僅要求向先知道歉，還要羞辱他與揍他。這兩名收受錢財的未成年人目前以「協助進行恐怖攻擊」罪名查辦。

檢察官表示事件源頭在於女學生家長赫尼那（Brahim Chnina），他們發現赫尼那在上傳抱怨帕第「侮辱」先知的影片後，與嫌犯有數次接觸。

值得注意的是，檢方也發現這名女學生對帕第的指控是假的，女學生被趕出教室是因為行為不良，和帕第教導言論自由的課程毫無關聯，而且帕第在上這名女學生班級的課時，女學生其實因病缺席。

另外還有兩名歹徒的朋友，由於涉嫌陪同購買砍刀與槍枝被羈押。

© 2020 AFP