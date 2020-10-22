美國佛州選民收到恐嚇電郵 強逼挺川普

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（法新社邁阿密21日電） 美國佛羅里達州當局今天開始調查登記為民主黨員的選民收到要他們把票投給共和黨籍現任總統川普的恐嚇電郵一案。

這些電郵據稱來自名為「驕傲男孩」（Proud Boys）的極右翼武裝民兵組織，內容如出一轍，但都是個別指名寄給收件人。

電郵內容提到：「我們握有你全部的資料。你目前登記為民主黨員，我們已取得進入整個投票基礎系統的權限，所以我們知道。你要在大選日投給川普，不然我們會來找你…我們會知道你投給誰。」

佛州當局正與聯邦調查局、佛州選務官員合作調查此案。

專門追蹤仇恨團體的美國人權組織「南方反貧窮法律中心」（SPLC）形容，「驕傲男孩」是出了名的厭女、恐伊斯蘭的白人民族主義仇恨團體。

「驕傲男孩」領袖之一泰瑞歐（Enrique Tarrio）今天接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）訪問時說，「驕傲男孩」和這些電郵沒半點關係。泰瑞歐同時也是「拉丁美洲裔挺川普」（Latinos for Trump）組織在佛州分支的負責人。

共和黨發言人稍早表示，「拉丁美洲裔挺川普」不隸屬於共和黨，「驕傲男孩」也與共和黨毫無瓜葛。

除了佛州以外，賓夕法尼亞州及亞利桑那州選民也收到類似電郵；川普與民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）在這幾州的競爭都相當激烈。

© 2020 AFP