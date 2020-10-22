美45國會議員聯名 籲杯葛G20利雅德峰會

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（法新社利雅德21日電） 據今天公布的信函顯示，有45名美國國會議員敦促政府，除非沙烏地阿拉伯當局處理歐美所關切的重大人權議題，否則應杯葛下月在沙國首都利雅德舉行的20國集團（G20）峰會。

美國國會議員這次致函國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）前，歐洲議員本月已通過一項呼籲歐盟（European Union，EU）降低出席峰會層級的決議，同樣也是出於人權有關議題。

美國議員們在一連串訴求里，要求利雅德當局釋放遭監禁的維權人士、收手在鄰國葉門的軍事行動，以及再就異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在伊斯坦堡（Istanbul）遭謀殺一事負起澄清疑點的義務。

沙烏地阿拉伯是第一個舉辦G20的阿拉伯國家，掌權的王儲沙爾曼（Price Mohammed bin Salman）本想藉舉辦此一盛會向外彰顯沙國現代化的雄心，但哈紹吉命案令沙爾曼國際聲譽重挫。

若歐盟遵照議員們的呼籲降低與會層級，恐歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）都會缺席利雅德峰會。

© 2020 AFP