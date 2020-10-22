致力揭穿超能力騙局 逃脫大師蘭迪辭世

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（法新社華盛頓22日電） 以逃脫術聞名的魔術師詹姆斯．蘭迪（James Randi）一生致力調查及揭穿假信仰治療師、讀心者、靈媒及其他聲稱擁有超能力的神棍，他的基金會表示，蘭迪已辭世，享耆壽92歲。

詹姆斯蘭迪教育基金會發布簡短聲明表示，「我們非常遺憾必須告訴大家，蘭迪昨天因年齡相關原因離開了這個世界。他的一生相當精采，我們會非常懷念他」。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，1928年出生於加拿大多倫多的蘭迪，本名為藍道爾．齊文吉（Randall Zwinge），是個智商168、且對魔術充滿興趣的天才兒童，他在1940年代開始登台表演魔術及逃脫術，自詡為「神奇蘭迪」（The Amazing Randi）。

身為逃脫大師的蘭迪保有兩項金氏世界紀錄，包括待在水下密閉棺材1小時又44分鐘，打破逃脫大師胡迪尼（Harry Houdini）創下的1小時又33分鐘紀錄；以及密封在冰塊中長達55分鐘。

而在利用技巧高超逃脫術及一雙靈巧雙手為觀眾帶來各項神奇演出同時，蘭迪相當厭惡那些自稱為靈媒或信仰治療師的騙子，他曾以自己對魔術技法的知識，戳破無數神棍騙局。

在大眾為超能力瘋狂着迷的1970年代，蘭迪與科幻作家艾西莫夫（Issac Asimov）、天文學家薩根（Carl Sagan）聯手創立現今的「懷疑調查委員會」（Committee for Skeptical Inquiry, CSI），調查那些聲稱為超自然現象的主張，並宣揚科學調查。

蘭迪1964年在一次廣播節目中懸賞1000美元，給任何可以為超能力提出科學證據者。這項懸賞在詹姆斯蘭迪教育基金會連年推行下金額越來越高，只要能在科學檢測下提出具有超能力的證明，就能得到100萬美元。

蘭迪1981年7月接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時表示：「我跟他們的不同，在於我承認自己是騙子，但他們卻不。」

蘭迪曾撰寫數本揭穿假超自然現象及其他騙局的書籍，2014年推出的紀錄片「一名誠實的騙子」（An Honest Liar）記錄下他致力揭穿假靈媒及詐騙高手的一生。

© 2020 AFP