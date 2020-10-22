轎車開過壓不死 科學家解開惡魔鐵錠甲蟲奧秘

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（法新社巴黎21日電） 常見於北美洲西岸的惡魔鐵錠甲蟲（Diabolical Ironclad Beetle），有能夠抵禦遭刺或車子輾壓的名聲，將撼動蟑螂在昆蟲界打不死的地位。

現在，科學家發現它們的外骨殼有類似拼圖接合的機制，可協助這種小生物承受比它們重3.9萬倍的力量。專家說，他們的發現將影響工程學與機器人學發展。

發表於「自然」（Nature）期刊一份新的研究報告指出，惡魔鐵錠甲蟲雖不再有祖先所擁有的「落跑飛行能力」，但演化出可防止被壓碎的外骨骼前翅－鞘翅（elytra）來保護自己。

惡魔鐵錠甲蟲長約2公分，是棲息在橡樹以食真菌維生的昆蟲，主要分布在北美西岸。

惡魔鐵錠甲蟲的名字聽起來很可怕，但遭遇攻擊時往往會迅速遁入藏身處，而它們粗糙、凹凸不平的黑色身體可形成保護色，讓它們看起來像是小岩石。

這份由加州大學河濱分校（UCR）材料科學工程計畫博士生李維拉（Jesus Rivera）等人發表的研究報告說：「除了裝死外，這種甲蟲還有一種引人注目的能力，可以抵禦掠奪者強壓與穿刺，甚至轎車輾壓。」

美國與日本科學家研究惡魔鐵錠甲蟲鞘翅的結構，發現它們的耐受力比其他類似甲蟲還大許多，可以抵禦最大149牛頓重的力量（相當於15公斤），大約是它們身體的3.9萬倍。

© 2020 AFP