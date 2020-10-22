NASA探測器歐塞瑞斯號輕觸小行星貝努 有望成功採集樣本

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（法新社華盛頓21日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布無人探測器「歐塞瑞斯號」在小行星貝努（Bennu）採集樣本的首批影像，似乎成功搜集到石塊與塵埃。

NASA的機器太空船歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）航行4年後，昨天短暫輕觸貝努遍布石礫的表面，在距地球3億3000萬公里處執行精密任務。

歐塞瑞斯號將於2023年9月返回地球，希望帶回自1960到1970年代阿波羅（Apollo）計畫以來，規模最大的太空樣本，以協助解開太陽系起源之謎。

同時，歐塞瑞斯號採集樣本的影像，呈現了這項任務極具動作感鏡頭的實況影片，包括採集手臂接觸貝努時敲碎大型易碎石塊的瞬間。

任務負責人勞雷塔（Dante Lauretta）說這是好事，因為這可製造出手臂更易採集的碎塊。接着，探測器噴出加壓氮氣，揚起一團塵埃與石塊，同樣有利於採集樣本。

勞雷塔說：「總而言之，分析我們目前拍到的影像可得知，樣本採集行動真的很順利，如同我們預期般地順遂。」

勞雷塔又說，根據影像分析結果，歐塞瑞斯號收集到可用材料的機率顯着升高。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP