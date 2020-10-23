中風打擊 爵士鋼琴名家凱斯傑瑞特恐無法再演出

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（法新社紐約21日電） 全球最負盛名的美國爵士樂和古典樂鋼琴家之一凱斯・傑瑞特（Keith Jarrett）今天透露，由於經歷連串中風，他未來很可能將不再公開演出。

現年75歲的凱斯・傑瑞特發行過的「科隆音樂會」（The Koln Concert）專輯，名列史上最暢銷鋼琴演奏專輯之一。他告訴「紐約時報」，2018年發生的2次中風，曾導致他暫時癱瘓。

他說：「我的左側身體仍局部癱瘓。我現在已能夠嘗試用拐杖走路，但我花了很長時間，有一年甚至更久。」

凱斯・傑瑞特如今只能以單手演奏。「當我聽到雙手彈奏的鋼琴音樂，會感到十分沮喪，是肢體上的無力感。」

凱斯・傑瑞特說：「甚至當我聽到舒伯特（Schubert）或其他輕柔演奏的音樂，我也受不了，因為我知道自己做不到，也不預期會恢復。我的左手頂多預期能恢復的，或許是能否握住一個杯子。」

凱斯・傑瑞特的這番發言令樂壇震驚。因為數十年來，在爵士樂和古典樂的演奏和作曲領域，他一直是最傑出且最具開創性的音樂家之一。

生於賓州艾倫敦（Allentown）的凱斯・傑瑞特是名音樂神童，不到3歲就開始上鋼琴課。1964年他搬到紐約，先是與鼓手亞特・布雷基（Art Blakey）合作，其後又與邁爾士・戴維斯（Miles Davis）等數名爵士樂傳奇樂手一同演出。

這並非凱斯・傑瑞特第一次遭遇嚴重健康問題。他在1990年代末期飽受慢性疲勞癥候群（chronic fatigue syndrome，CFS）所苦，但他當時仍繼續發行連串專輯，並在全球各地現場演出。

凱斯・傑瑞特表示，他重返舞台的希望看似渺茫。「我不知道我的未來會是什麼樣子。我現在不覺得自己像個鋼琴家。我能說的就是這些。」（實習編譯：羅楚瑜/核稿：張正芊）

© 2020 AFP