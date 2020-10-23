亞股大多上揚 美國振興方案不確定性限制漲幅

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（法新社香港23日電） 亞洲股市今天大多上揚，但漲幅有限，因美國兩黨議員為新的經濟紓困方案相持不下，同時投資人大多不為最後一場美國總統大選辯論所動。

經濟刺激法案協商尚無定論，投資人保持謹慎，使得過去一周亞股上衝下洗，不過觀察家認為在11月3日美國總統大選之前通過法案的希望渺茫。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，兩黨「持續談判，我對我們將可以達成協議懷抱希望」，但她提醒參議院共和黨議員反對大規模的刺激方案，形成了巨大阻礙。

AxiCorp首席全球市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「雙方仍留在刺激方案的談判桌上，抽身對任何一方都沒甚麼好處。」

但他表示，共和黨人「不願意在給予各州財政援助和債務保障等最棘手的議題上妥協，裴洛西不太可能在這個最後節骨眼將勝利奉送給川普」。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選和民主黨拿下參眾兩院主導權的賭盤看好度近期攀升，若結果真是如此，外界普遍認為有望通過比現在討論的約2兆美元更大規模的刺激方案。

東京股市小漲0.18%，香港股市上漲0.54%，首爾股市上揚0.24%，新加坡股市揚升0.36%，威靈頓股市上漲0.51%，雅加達股市上揚0.40%，馬尼拉股市勁揚2.20%。

然而，上海股市下跌1.04%，台北股市下挫0.14%，雪梨股市挫跌0.11%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP