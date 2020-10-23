伊朗5組織涉干預大選 美祭新制裁

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（法新社華盛頓22日電） 美國財政部今天對5個伊朗實體祭出新制裁，指控他們「厚顏無恥地企圖」干預美國大選並影響美國選民。

美國財政部點名伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及轄下聖城部隊（Qods Force）、高斯塔研究所（Bayan Rasaneh Gostar Institute）、伊斯蘭廣播電視聯盟（IRTVU）及國際虛擬媒體聯盟（International Union of Virtual Media）扮演要角，企圖在美國11月3日總統大選前散布假消息。

美國財政部表示，這些組織「散布網路假消息，執行惡意影響力活動，目的在誤導美國選民，藉此在投票民眾當中挑撥離間」。

財政部指稱高斯塔研究所是聖城部隊打宣傳戰的「幌子公司」，帶頭行動。

財政部表示，高斯塔人員策畫在美國選前影響選情，手段包括利用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等社會議題作文章，以及詆毀美國政治人物。上述兩個媒體組織參與相關行動。

財政部沒有具體詳述這些伊朗組織的行徑，不過美國社群媒體公司已封鎖許多獲得伊朗政府支持、企圖影響大選及社會議題行動相關帳號與貼文。

© 2020 AFP