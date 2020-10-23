俄國兩名情報高官涉網攻德國國會 歐盟予以制裁

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（法新社布魯塞爾22日電） 歐洲聯盟及英國今天對兩名俄羅斯高階情報官員施加制裁，據稱他們與2015年德國國會電腦網路遭駭客入侵一案有關。

俄羅斯軍事情報局（GRU）局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）和情報官員巴丁（Dmitri Badin）被禁止入境歐盟，在歐盟的資產也遭凍結。

俄羅斯軍事情報局的一個部門也被列入歐盟制裁名單，據稱這個部門主使網路攻擊。

英國已於今年一月脫離歐盟，但仍響應歐盟對柯斯特克夫、巴丁及上述情報部門凍結資產及禁止入境的措施。

德國聯邦議院（Bundestag）的資訊技術基礎設施在2015年4月、5月遭網路攻擊而完全癱瘓，整個國會在修復期間離線數日。

歐洲理事會（European Council）在聲明中表示，當時「有大量資料遭竊」，且「包括總理梅克爾（Angela Merkel）在內，數名國會議員的電子郵件帳號」遭到攻擊。

梅克爾曾公開指責俄羅斯這項駭客行動。

英國外相拉布（Dominic Raab）說：「英國與德國和我們的歐洲夥伴站在同一陣線，要俄羅斯為這些意在破壞西方民主國家的網路攻擊負起責任。這些犯罪行為讓俄羅斯政府的名聲更加狼藉。」

柯斯特克夫原先就是歐盟另一份制裁名單上的一員。俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）2018年在英國遭神經毒劑攻擊，因此英國2019年一月禁止柯斯特克夫入境，據稱與他有關的歐盟境內銀行帳戶也被凍結。

至於巴丁，德國調查機關早就認為他可能是德國聯邦議院網攻案的幕後主使。

美國聯邦調查局（FBI）也正調查巴丁，懷疑他干預2016年美國總統大選。

根據歐洲理事會說法，巴丁據稱一直任職於俄羅斯軍事情報局第85支特勤中心（GTsSS），這是個惡名昭彰的網路小組，又名APT28或「魔幻熊」（Fancy Bear）。

© 2020 AFP