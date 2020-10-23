川普：看看中國和印度 空氣有多臟

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（法新社納希維爾22日電） 美國總統川普譴責與他競爭總統大位的對手拜登（Joe Biden）對氣候變遷的因應政策之際，還說印度和中國的空氣「骯髒」。

在他們的最後一場總統候選人辯論會中，川普再次批評，稱因應氣候變遷的行動，對美國是不公平的。

川普在納希維爾（Nashville）進行的辯論會中說：「看看中國，（空氣）有多臟啊，看看俄羅斯，看看印度，是髒的，空氣是髒的。」

川普批評拜登的氣候計畫，對德克薩斯州、奧克拉荷馬州等石油生產地來說，是一場「經濟災難」。

拜登則表示，氣候變遷是「人類生存的威脅，我們有道德義務來做出因應。」

他說：「在接下來的8到10年內，我們就無法走回頭路了。」

地球溫度已經比工業化前升高約攝氏1度，足以增強致命熱浪、乾旱和熱帶風暴的強度。

川普讓美國退出巴黎協定，這份協定要求將全球暖化限制在「遠低於」攝氏2度水準。

川普發表這些言論的幾天前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長艾斯培（Mark Esper）才剛造訪印度新德里，針對建立成長中的美印夥伴關係進行會談。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP