法國擴大宵禁防疫 總理：醫院將面臨嚴峻考驗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎22日電） 法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）今天表示國內疫情持續惡化，並宣布將原先在9個城市實施的宵禁防疫措施擴大到國內大片地區。

法國單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數屢創新高，全國累計病例直逼100萬例。巴黎和其他8個法國城市上周末起，晚間9時到隔天清晨6時實施宵禁。

卡斯特克斯宣布，明天午夜起，限制措施將擴大到另外38個省和法屬玻里尼西亞，為期6周，本土共54省、約2/3人口受影響。

卡斯特克斯表示：「我國疫情持續惡化。」他還說：「未來幾周將很難熬，我們的醫院將面臨嚴峻考驗。」

經過春季首波疫情後，法國和其他多個歐洲國家一樣都在努力因應第2波感染。卡斯特克斯表示，一周內，每10萬人口確診數已增加40%至251人。

法國衛生當局今天通報，過去24小時新增4萬1622起病例，再創單日新高，全國累計99萬9043例確診。與新型冠狀病毒相關死亡病例增加165例，總計3萬4210人病故。加護病房患者人數也處於5月以來最高水準。

卡斯特克斯警告，如果法國「未成功共同遏阻疫情，我們將面臨嚴峻的局勢，且必須設想更嚴厲的措施」。

© 2020 AFP