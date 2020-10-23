紀念抗美援朝70周年 習近平高聲嗆美

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（法新社北京23日電） 中國國家主席習近平今天出席紀念抗美援朝作戰70周年大會，嚴厲警告潛在的「侵略者」別低估中國軍隊的決心。韓戰是迄今中共與美國唯一在戰場上交手過的戰役。

習近平的長篇談話着重愛國主義，並以抗美援朝志願軍一些英雄事跡作為點綴。他指出，中國人民志願軍在1950-53年韓戰期間的勝利，足以提醒世人中國準備好與任何跑到國門前尋釁者一戰。

他說：「70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口。中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。」

韓戰可謂中共建政之初的關鍵一役。當前美國川普政府對北京全面發動貿易、科技，人權乃至台灣議題的對抗，中共正好藉紀念當年的抗美援朝戰役，對包括美國在內的外界展現「新中國」如今已非吳下阿蒙。

「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的。」

「決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！」

韓戰是到目前共軍與美軍唯一一次大規模正面交鋒的作戰。據中國政府說法，當時抗美援朝志願軍陣亡超過19.7萬，但中國的參戰，一舉將美國率領的聯合國部隊從鴨綠江邊趕回朝鮮半島的北緯38度線。

歐盟安全研究所（EUISS）專精中國議題的分析家埃克曼（Alice Ekman）說：「習近平今天的談話，可看成是直接向美國傳達一個信息：在中國主權一事上，沒有模糊空間。」

「習近平是用廣義的認知援引作戰精神，是對美國的強硬喊話。」

© 2020 AFP