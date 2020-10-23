英日簽經濟夥伴關係協定 脫歐後首個貿易協議

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（法新社東京23日電） 英國今天與日本簽署經濟夥伴關係協定，讚揚這是英國脫歐後的第一個大型貿易協議，展現英國可以立足於國際舞台，而英國與歐洲聯盟的協議仍陷入僵局。

英國說，這項協議將讓兩國之間的貿易額增加152億英鎊（約新台幣5692億元），並證明英國也可以在其他地方簽署協議。

英國首相強生（Boris Johnson）正在推廣「全球化英國」（Global Britain）策略，尋求談妥比待在歐盟還更有利的貿易協議。

英日全面經濟夥伴關係協定（UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement）涵蓋食品、紡織與科技等產業，內容大致承襲現有的日本與歐盟經濟夥伴協定（Japan-EU EPA），但到了今年年底將不再適用於英國。

這項協定是雙方在今夏協商數個月後敲定，將在英國脫歐過渡期結束後，於明年1月1日生效。

在東京參加完簽署儀式後，英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）說：「以前人們常說，獨立的英國無法達成獨自的貿易協議，或者說英國要花好幾年才敲定協議，但今天我們證明了反對者是錯的。」

特拉斯也說，這項協議為英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）「鋪路」。

CPTPP有11國參加，包括加拿大、墨西哥、日本、越南與澳洲等，但加入的程序很複雜，將花費好幾年。

© 2020 AFP