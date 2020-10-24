共和黨鐵票摩門教徒棄川普 美大選決戰州拜登添利多

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（法新社洛杉磯24日電） 美國的摩門教徒一向是難以撼動的共和黨選民，但一些對川普反感的教徒現在改變立場，轉而支持民主黨候選人拜登。

俗稱摩門教的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），教義強調家庭價值與道德感。他們以往力挺川普，如今支持川普者持續減少，尤其是女性。

專家說，這將嚴重衝擊一些關鍵決戰州的選情，主要在亞利桑那州與內華達州，這兩個州各有6%的人口是摩門教徒。

36歲的惠特（Melarie Wheat）說：「我不認同拜登的一些理念，但我覺得更重要的是不要投給川普。」惠特住在摩門教大本營的猶他州，育有5名子女。

2016年總統大選，惠特投給同是摩門教徒的獨立候選人麥馬林（Evan McMullin），因為她不喜歡川普，也討厭他的民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

4年過後，川普幾乎沒有改變惠特對他的看法。惠特告訴法新社：「我以為他入主白宮後會節制一點，遵循保守派政策，當個好的領導人。」

「但這一切都沒有發生，他本性就是這樣。川普喜歡取笑他人、分裂社會，他不尊重女性，不尊重難民、移民或少數族裔。」

跟惠特一樣，許多摩門教徒也受夠川普的言論與行為，他的行為舉止與教會對性事、粗話、同理心與謙遜的教義有極大差別。

2016年在猶他州得票率為第3高的麥馬林，上月也敦促支持者把票投給拜登。麥馬林2016年大選在猶他州的得票低於川普，但與希拉蕊的得票接近。

他在推特發文說：「致有原則的保守派與共和黨同胞：把票投給拜登，不代表你同意他的每個立場，或者不能反對他當上總統後所做的決定。這隻代表你在這場選舉，把憲法、真相與正派行為擺在第一位。」

共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）是最知名的摩門教徒，常與川普發生爭執，他本周也說不支持自家共和黨的現任領導人。

羅姆尼已在猶他州提前投票，他告訴有線電視新聞網（CNN）：「我沒有把票投給川普總統」但他也拒絕透露是否投給拜登。

川普缺乏摩門教徒的支持，將對拜登選情提供一大助力，亞利桑那州有40萬名摩門教徒，且川普2016年僅以9萬1000張票的差距勝出。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP