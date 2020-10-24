利比亞內戰雙方 在日內瓦簽署永久停火協議

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（法新社日內瓦23日電） 經過在聯合國日內瓦辦事處的5天談判後，利比亞內戰雙方今天簽署永久停火協議。在歷經多年動蕩與殺戮後，聯合國讚揚這份協議的達成堪稱歷史性一刻。

聯合國的利比亞代理特使威廉斯（Stephanie Williams）說：「今天是利比亞民眾一個最棒的大日子。」利比亞內戰是指首都的黎波里由聯合國承認的政府，與控制利比亞東部的軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）間的戰事。

威廉斯說：「利比亞內戰雙方代表簽署了一份完整、全國性且永久的停火協議，並即刻生效。」她還說雙方同意，所有在前線的軍事單位與武裝團體應返回各自營區，所有外國傭兵需在3個月內離境。

聯合國利比亞支助特派團（UNSMIL）本周於日內瓦召開談判，由內戰雙方各派5名代表組成的5+5聯合軍事委員會（JMC）進行。聯合國希望這份停火協議能為同時開展的政治和經濟談判提供新動能。

5+5聯合軍委會將在未來幾周內再次開會，着手雙方部隊合一併送走外國傭兵。

不過分析家們警告，仍須有後續措施來防止停火協議遭撕毀。強人格達費（Moamer Kadhafi）2011年遭北約所支持的反抗運動推翻並遇害後，利比亞因而走入近10年的動亂衝突，期間國內一直為軍閥與武裝團體輪流把持，各地衝突不斷，國家最終分裂為水火不容的兩派陣營。

聯合國所承認的全國團結政府（GNA）握有首都的黎波里與周邊，軍閥哈夫塔所支持的國會則設於東部港口城市托布魯克（Tobruk）。

背後有俄國、阿拉伯聯合大公國與埃及撐腰的哈夫塔，2019年4月由東部揮師西征並迭有斬獲，全國團結政府直到今年初才在土耳其奧援下擊退哈夫塔的攻勢，將對方逐出的黎波里周邊，自此戰事僅局限於中部沿海城市、哈夫塔的老家蘇爾特（Sirte）附近。

交戰雙方今年8月各自宣布有意結束敵對後，才終於露出和解曙光，並於今天達成永久停火協議。

© 2020 AFP