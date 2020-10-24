川普民調落後 頻造勢堅稱疫情正消退

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社佛州彭薩科拉23日電） 美國總統川普今天在佛羅里達州展開最後衝刺拉票，堅稱2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情正在消退。

川普將目標鎖定在佛州頗具政治影響力的年長選民，他在知名退休社區鄉村市（The Villages）告訴大批群眾，拜登千篇一律在談COVID-19，是要「嚇唬人」。

川普說：「我們很快就會終結疫情、這場可怕的瘟疫。」他強調他的一貫說法，亦即感染數正在快速下降。然而事實正好相反，病例仍在激增，已有超過22萬名美國人喪生。

川普提到拜登在辯論時說美國即將進入「黑暗寒冬」，他反駁說：「我們並非進入黑暗寒冬，而是進入最後一個轉彎，並且朝隧道盡頭的光靠近。」

川普今天的造勢活動，在佛州彭薩科拉 (（Pensacola）畫下句點，他告訴歡呼的群眾，「從現在倒數11天，我們將在我的家鄉佛州旗開得勝」。

接下來這個周末，74歲的川普將以瘋狂的速度出席造勢活動，先是明天在北卡羅來納州與俄亥俄州，接着25日前往新罕布什爾州，下周在各地還有一連串集會。

川普說，在11月3日大選前，他「一天要辦個5、6場」。（譯者：陳怡君）

© 2020 AFP