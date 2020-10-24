美媒：NBA新季擬12月22日開打

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（法新社紐約23日電） 根據多家媒體今天報導，美國職籃NBA打算在12月22日展開2020-21賽季，例行賽縮水為72場，讓賽季能及時結束供球員備戰東京奧運。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）和ESPN引述不具名消息人士報導，聯盟在今天視訊會議中告訴球隊老闆相關計畫，這些方案將須在本月底前取得球員工會同意。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，NBA的2019-20賽季3月起一度停賽，聯盟直到7月底才在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界規畫「泡泡」隔離園區複賽。根據「運動員」報導，2019-20賽季本月11日全部結束後，聯盟只有72天籌備，將使得2020-21賽季開打3 天後，就是傳統的耶誕大戰。

此方案比明年1月開季將更能提高收入，也能安排更多比賽，並讓聯盟部分球星有時間備戰東京奧運。美國男籃隊將力拚4連霸。

據報導，NBA新季傾向回復到各隊主場比賽，而不是在「泡泡」隔離園區，但打算讓球隊一趟作客就打多場比賽，減少旅行次數。

聯盟也計畫繼續採用這次遇上疫情所發展的「附加賽」形式，決定東、西區最後一張季後賽門票歸屬。開放觀眾進入的場館，會讓球迷接受篩檢並升級館內空氣凈化系統。

ESPN報導，本月30日將是勞資協商的期限，距離耶誕節大約8周。NBA總裁席佛（Adam Silver）曾表示，在與球員工會達成協議和新球季開打之間，至少需間隔8周才能確保作業空間。

NBA在2011-12賽季也因勞資糾紛，例賽縮水為每隊打66場，賽季從當年的12月25日打到隔年6月21日。類似的賽季時程這次既有助球員備戰奧運，也有助於2021-22的賽季能準時明年10月開打，回復往日正常的賽程安排。

© 2020 AFP