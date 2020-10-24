蘇丹以色列協議關係正常化 川普喊贊

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（法新社華盛頓23日電） 以色列和蘇丹今天在美國斡旋下達成協議，同意推動關係正常化。美國總統川普誇讚這項協議。

川普在電話中與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）及過渡委員會主席柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）達成共識。

川普本周決定將蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單，不僅為蘇丹與以色列達成協議鋪路，也為自己在選前取得一大外交勝利。共和黨籍的川普即將在11月3日大選迎戰民主黨對手拜登（Joe Biden），民調顯示川普處於落後。

以色列和蘇丹及美國聯合聲明：「領導人同意蘇丹和以色列關係正常化，結束他們國家之間的交戰狀態。」

根據聯合聲明，以色列和蘇丹計畫以展開經濟和貿易關係為開端，起初重點之一放在農業。

川普在橢圓形辦公室（Oval Office）向媒體誇讚這項協議，並說還有至少5個阿拉伯國家希望跟進與以色列關係正常化。

繼埃及與約旦分別在1979年和1994年與以色列簽訂和平協議後，阿拉伯聯合大公國和巴林今年成為第3與第4個同意與以色列關係正常化的阿拉伯國家。

阿聯和巴林與尼坦雅胡及川普志同道合，共同對抗伊朗；蘇丹看起來則多半是受經濟形勢嚴峻所迫，經濟問題引發國內近日新一波抗議潮。

蘇丹是在1993年巴席爾（Omar al-Bashir）執政時期被美國列入黑名單，他當時強制推行政治伊斯蘭主義，同時支持蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）。

蘇丹去年曆經歷史性的劇變，巴席爾在面對年輕人領導的街頭示威潮後被趕下台，文人支持的過渡政府後來正式就職。

© 2020 AFP