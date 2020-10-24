蘇丹以色列在美斡旋下同意關係正常化　巴勒斯坦譴責

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（法新社華盛頓23日電） 以色列和蘇丹今天在美國斡旋下達成協議，同意推動關係正常化。巴勒斯坦對此表示譴責。

美國總統川普在電話中與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）及過渡委員會主席柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）達成共識。

尼坦雅胡讚揚中東地區迎接「新時代」，但巴勒斯坦領導層認為被阿拉伯兄弟國家「背叛」，猶如「背後捅新刀」，似乎將他們尋求建國大業視為次要。

以色列和蘇丹及美國聯合聲明：「領導人同意蘇丹和以色列關係正常化，結束他們國家之間的交戰狀態。」

根據聯合聲明，以色列和蘇丹計畫以展開經濟和貿易關係為開端，起初重點之一放在農業。美國一位不具名資深官員表示，正式建立外交關係之類的問題會在之後處理。

川普在橢圓形辦公室（Oval Office）向媒體誇讚這項協議，並說還有至少5個阿拉伯國家希望跟進與以色列關係正常化。

蘇丹是在1993年巴席爾（Omar al-Bashir）執政時期被美國列入黑名單，他當時強制推行政治伊斯蘭主義，同時支持蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）。

蘇丹去年曆經歷史性的劇變，巴席爾在面對年輕人領導的街頭示威潮後被趕下台，文人支持的過渡政府後來正式就職。

© 2020 AFP