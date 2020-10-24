道奇年輕投手畢勒6局10K 世界大賽第一人

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（法新社德州阿靈頓23日電） 洛杉磯道奇隊投手畢勒（Walker Buehler）今天繳出令人讚歎的演出，在投手丘上壓制對手，助隊6比2擊敗坦帕灣光芒，世界大賽系列賽取得2比1領先。

26歲的年輕右投畢勒主投6局飆出10次三振，只被敲出3支安打送出1次保送失1分，成為世界大賽首位只投6局就有兩位數三振的投手。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示：「當你面對像畢勒這樣的人時，我們今天看到真的沒有犯錯空間。」「他展現的就是主宰局面。」

在畢勒的賣力表現下，道奇離1988年以來首個世界大賽冠軍剩下兩場勝利。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「身為一名大賽型投手並在這個舞台真正取得成就，就目前和整個歷史上來看只有少數人。他已名列菁英之林。」

季後賽前半段由於投球手起水泡而表現掙紮的畢勒，今天運用四縫線快速來摧毀打者，他的曲球和滑球也有效讓對手打線熄火。

畢勒前4局未讓光芒敲安，直到第5局光芒打者馬格（Manuel Margot）、阿達梅斯（Willy Adames）的兩支二壘安打，才讓畢勒丟掉整晚的1分。

畢勒指出，季後賽與例行賽截然不同，他已經學會如何在這些重要時刻應對達成任務的壓力。

© 2020 AFP