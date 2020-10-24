IOC主席：奧運會不能淪為抗議展示場

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（法新社倫敦24日電） 國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）警告，奧運會不能淪為「抗議示威的展示場」。國際奧會頒布禁止運動員抗議規定的舉動引發批評。

「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動今年受到體育選手廣為支持，巴赫則因這項規定而遭到炮轟。

不過，曾在1976年奧運會獲得擊劍團體金牌的巴赫表示，當西德因蘇聯入侵阿富汗而抵制1980年奧運會時，他已親身了解到「體育對政治無能為力」。

德國籍的巴赫在英國「衛報」（The Guardian）撰文指出：「運動員體現了卓越、團結與和平的價值觀。他們也透過在賽場和儀式上保持政治中立，來表達這種包容和相互尊重。」

「有時，對運動的專註必須與所有運動員在奧運會享有的言論自由相互協調。這就是在賽場和儀式上有保護運動精神的規則的原因。」

「只有在每個人都相互尊重和團結的情況下，奧運會的團結力量才能發揚光大。否則，奧運會將淪為各種抗議示威的展示場，分裂而非團結全世界。」

本月稍早，世界田徑總會（World Athletics）主席和新上任的國際奧會委員柯伊（Sebastian Coe）支持運動員在奧運會頒獎台上「屈膝」的權利，只要這麼做是「完全尊重」其他運動員的話。

今年6月，1968年墨西哥奧運會美國代表性選手卡洛斯（John Carlos）和一些美國運動員呼籲國際奧會取消抗議禁令。卡洛斯當年因高舉戴上黑手套的拳頭，向全世界展示爭取平等和黑人民權的抗爭而被踢出比賽。

他們寫道：「運動員將不再保持沉默。」

© 2020 AFP