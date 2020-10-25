智利公投制憲 確診破50萬例防疫上緊發條

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（法新社智利聖地牙哥25日電） 智利今天公投決定是否制憲，取代前獨裁者皮諾契特（Pinochet）時期制定的憲法，當局在投票日前夕宣布，境內確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數已經超過50萬人。

智利衛生部副部長達沙（Paula Daza）昨天發布疫情最新資訊時告訴媒體：「我們必須在這次公投中負起很大的責任。」

智利衛生部昨天通報，過去24小時新增1631人確診，又有48人染疫不治。這意味着，從3月3日以來，智利確診總數來到50萬542人，整體染疫不治病例也接近1萬4000人。

儘管南部農村地區確診數正在增加，但近幾個月來，智利疫情保持穩定，

當局在投票所推行特別衛生措施，試圖確保明天公投期間公共安全。

桌子、椅子和其他傢具都已消毒，並延長投票時間，讓民眾有更多時間進出投票中心，避免過度擁擠。

在首都聖地牙哥的國家體育館，預計將迎來30萬名民眾投票，消毒小組一直向投票設施噴灑銅奈米微粒，這些奈米微粒已獲證明能有效消滅病毒。

智利礦業部長普羅庫里卡（Baldo Prokurica）表示：「這個全國最大的投票中心正在消毒，確保人們明天可以參加投票，不用擔心染疫。」

每個投票桌都將備有消毒凝膠，中心工作人員將戴口罩、手套和面罩。

投票者必須無人陪伴進入中心，並帶自己的筆圈選他們的選擇。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP