盼拜登「真的大贏」 紐約客踴躍提前投票

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約24日電） 美國總統大選將至，由於擔心目前總統川普民調落後的局面可能會在大選時再度翻盤，紐約民眾今天踴躍提前投票，希望確保川普對手拜登（Joe Biden）能「真的大贏」。

川普家鄉、民主黨票倉紐約市提前投票今天開跑，首日便湧現排隊投票人潮，人群一路從34街（34th Street）綿延到第7大道（ Seventh Avenue）上，冷靜等待進入特別安排的超大型投票所，麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）體育館。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得演唱會和運動賽事紛紛遭到取消，加上美國近日發起的一連串大規模種族正義示威活動，在這樣的情況和氛圍帶動下，美國職籃NBA球員得以說服有關單位將幾個大型運動場館暫時改造成投票所。

紐約一度遭疫情重創，不過目前得以抵擋疫情再起。所有選民皆配戴口罩，耐心排隊等待通過金屬偵測器前往圈票處，看似若要等上好幾個小時也無所謂。

當地媒體今天報導，逾80個投票所都大排長龍。雖然民調預測川普會選輸，但紐約客們仍紛紛前往投票，因為他們深怕選舉結果會像2016年一樣翻盤；當年民調也顯示川普會敗選，但真正選舉時川普卻出乎意料擊敗民主黨籍對手希拉蕊（Hillary Clinton）。

38歲的拜登支持者艾希比（Jerad Ashby）向路透社表示：「發生太多事情，能像現在這樣排隊等待簡直就是特權。我認為必須行使我們的權利，很興奮能來到這裡。」

「我們需要一位正直、會為每個人挺身而出的人，而非僅為認同自己的人站出來的人。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP