立陶宛國會大選第2輪 在野黨穩操勝券

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（法新社立陶宛首都維爾紐斯25日電） 儘管2019冠狀病毒疾病確診飆升，波羅的海國家立陶宛今天仍將按計畫舉行國會大選第2輪投票，中間偏右的在野黨篤定拉下中間偏左政府，贏得大選。

除了進投票所強制戴口罩、保持社交距離外，此次大選採取的防疫措施，還包括提供得來速式投票。

近來立陶宛確診人數飆升，但病逝人數低於歐洲聯盟（EU）平均，國際貨幣基金（IMF）預測，立陶宛經濟今年僅會衰退1.8%，是歐元區表現最好的國家。

在野保守派首輪選舉囊括25%票數，總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）所屬綠黨暨農民聯盟（Union of Greens and Farmers）則以17%得票率居次。雙方攻防焦點都着重在對抗疫情，以及怎麼消除這個280萬人口國家的城鄉經濟與教育鴻溝。

其他還有4個政黨在兩周前的首輪大選投票後進入國會，意味今天第2輪過後，籌組聯合政府的會談即將登場。政治分析家賈斯特倫斯基告訴法新社，保守派預料勝選，並與自由派組成聯合政府中的多數。

鹹認將成為下任總理的保守派前財政部長席莫尼特（Ingrida Simonyte）矢言加速經濟現代化，讓國家以低廉勞工為主的模式，轉型為更高價值的製造業。近幾周來新增確診迅速增加，她也譴責思科威爾內里沒有對第2波疫情做好準備。

45歲的席莫尼特備受都市青年歡迎，預料勝選後，她將尋求與兩個都由女性領導的自由派政黨籌組聯合政府。

© 2020 AFP