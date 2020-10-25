納卡區衝突 美：公民在亞塞拜然恐淪攻擊目標

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（法新社華盛頓24日電） 美國今天警告，亞塞拜然境內的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）分離主義分子動亂中，美國民眾和外籍人士可能成為綁架或是攻擊的目標。

美國駐亞塞拜然首都巴庫（Baku）大使館在官網指出：「美駐巴庫大使館已獲知可靠消息，恐怖分子可能在巴庫攻擊或綁架美國公民及外籍人士。」美國務院也在推特上分享這項訊息。

使館並未詳述威脅來源，僅警告公民在首都內各大旅館及其他美籍或外籍人士可能聚集之處，提高警覺。

土耳其也曾通報類似訊息；駐紮當地的美國外交人員通報說，在伊斯坦堡等地點的美籍民眾，面臨著遭受攻擊或綁架的「可信」威脅。

法新社報導，目前並不清楚這兩份警告是否有相互關聯。

納卡區獲國際社會認定為亞塞拜然一部分，卻由亞美尼亞分離主義分子所控制。土耳其這次介入衝突，支持同族裔的亞塞拜然，引發西方多國關切。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天分別與亞美尼亞、亞塞拜然的外交部長見面，敦促雙方終止暴力，並且要保護百姓。

亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）會見蓬佩奧時，重申總統與總理先前的指控，直指亞塞拜然從其盟國土耳其手中獲得軍援。

美國先前表示保持中立，但蓬佩奧曾批評土耳其，最近受訪時也曾形容亞美尼亞所採行動屬防衛行為。

自9月27日納卡區爆發敵對衝突以來，亞美尼亞與亞塞拜然互指對方以平民百姓為攻擊目標。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP