美疫情加劇 連2天單日新增病例破紀錄

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（法新社華盛頓24日電） 美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，今天是美國連續第2天出現2019冠狀病毒疾病單日新增病例創下新高的情況，這被視為是疫情增溫的警訊。

數據顯示，從23日晚上8時30分到今天晚上8時30分之間，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新增病例有8萬8973例，比前一天的7萬9963例還高出許多。

在美國境內，目前已累計有856萬8625人確診，總共有22萬4751人因染疫喪命，這兩項數據都是全球最高。

美國目前疫情最嚴重的地方是在北部及中西部，且全美50個州中有35州的確診人數持續攀升。

當時序進入秋天，美國每24小時因染疫喪命的新增人數大致保持穩定，維持在700到800人左右。約翰霍普金斯大學的資料顯示，今天因染疫而死的人數達到906例。

美國總統川普（Donald Trump）針對這場健康危機的因應，飽受各方批評。在11月3日的總統大選前，他努力做出反擊，特別是針對他的競爭對手拜登（Joe Biden）。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）今天在佛羅里達州一場辦在停車場、讓民眾把車開入並直接坐在車裡參加的活動中，批評川普政府對疫情的因應，他表示「這個政府什麼都做了，唯一沒做的就是完全搞砸這一切，這樣的說法完全是胡說八道。」

儘管自己曾染疫且才剛康復，川普仍試圖淡化疫情的嚴重性；他表示，商業活動應該重啟，經濟才會復蘇。

川普今天在北卡羅來納州（North Carolina）告訴支持者：「這場選舉，必須在（讓美國有）超級復蘇的川普，和（使美國陷入）蕭條的拜登中做出抉擇。」

© 2020 AFP