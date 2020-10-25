道奇世界大賽要命失誤 光芒扳平戰局

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（法新社阿靈頓24日電） MLB世界大賽第4戰，光芒在9下兩出局後，靠道奇要命失誤攻下關鍵1分，最終8比7拿下勝利，兩隊目前在世界大賽2比2戰平。

美國職棒大聯盟MLB世界大賽，洛杉磯道奇在前3戰打完，以2比1領先坦帕灣光芒。

今天的第4戰，光芒9下還以6比7落後，眼看就要被道奇「聽牌」，但1出局後凱麥爾（Kevin Kiermaier）先敲安，2出局後阿羅薩雷納（Randy Arozarena）獲保送，菲力普斯（Brett Phillips）又適時揮出安打，光芒先拿下追平分，加上道奇此時發生要命失誤，讓光芒跑回再見分，最終以1分之差險勝。

此戰的1局上半兩出局後，特納（Justin Turner）的陽春彈讓道奇先馳得點，使他成為世界大賽史上，第1個連兩戰在首局開轟的球員，這支他生涯在季後賽的第12支全壘打，讓他超越史耐德（Duke Snider），成為道奇隊史上，在季後賽揮出最多轟的選手。

3上道奇再於兩出局後，靠席格（Corey Seager）的陽春全壘打取得2比0領先，席格也因此追平今年光芒的阿羅薩雷納、2011年的克魯茲（Nelson Cruz）、2004年的貝爾川（Carlos Beltran）、2002年的邦茲（Barry Bonds）等人，並列單一季後賽敲出最多全壘打的球員。

紀錄才剛被追平，阿羅薩雷納在4下面對第一個來球就揮出右外野方向陽春炮，除讓光芒追回1分，也使他以9轟成績刷新紀錄，成為單一季後賽敲出最多全壘打的選手。

5上1出局後，席格揮出安打上壘，再利用對方投手暴投攻佔二壘，兩出局後再靠曼西（Max Muncy）右外野方向的安打回到本壘得分，讓道奇3比1領先。

瑞福洛（Hunter Renfroe）5下揮出中外野方向陽春炮，讓光芒再將落後縮小到1分差距，但道奇6上靠兩個保送攻佔一、二壘，兩出局後赫南德茲（Enrique Hernandez）左外野方向的安打，讓道奇再把領先拉開到2分差距。

光芒6下展開反撲，阿羅薩雷納安打上壘、崔志萬獲保送，1出局後道奇換投，但洛威（Brandon Lowe）把一個95.4英里的四縫線速球轟出左外野全壘打牆，靠着這記3分彈，光芒逆轉局勢，以5比4領先道奇。

7上道奇前兩名打者都安打上壘，兩出局後貝林格（Cody Bellinger）獲故意四壞球保送，代打的的皮德森（Joc Pederson）右外野方向的安打帶有兩分打點，讓道奇6比5要回領先，但7下1出局後，凱麥爾將87.9英里的變速球轟出中外野全壘打牆，讓光芒迅速將比數扳平。

道奇8上首名打者泰勒（Chris Taylor）揮出二壘安打，兩出局後席格揮出帶有打點的安打，以7比6重回領先。

道奇今天獲得的7分都是在兩出局後打回，難纏的攻勢讓光芒難以招架，而2、3棒特納、席格串連成功，兩人今天都有5打數4安打的火燙演出，是1982年的世界大賽後，再次出現同隊選手，在世界大賽同場比賽有這樣的搶眼表現，可惜最終敗在要命的守備失誤，讓道奇失去率先「聽牌」的良機。

© 2020 AFP