防疫宵禁惹民怨 義大利示威群眾與警爆衝突

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（法新社羅馬25日電） 歐洲有愈來愈多國家本周末開始加強社交距離規範，以對抗COVID-19病例激增。義大利成為當中最新一個出現民眾聚集示威抗議防疫限制的國家，今天凌晨群眾與鎮暴警察爆發衝突。

世界衛生組織（WHO）警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例「呈倍數」攀增，恐威脅醫療系統應付第2波疫情的能力，並將考驗許多今年稍早似乎已將疫情控制住的國家。

COVID-19病毒去年底首度在中國武漢現蹤後，各國陸續採取嚴苛的封鎖措施，導致經濟受重創；如今疫情再度升溫，政府一方面需恢復防疫限制，同時又得顧及經濟復蘇，如何在兩者間求取平衡成為難題。

另一方面，民眾對社交隔離與經濟困境已感到厭倦，因此新的防疫限制激起他們的怒火。

義大利首都羅馬昨天深夜出現民眾示威抗議再度實施宵禁，約200名戴口罩的極右派激進分子午夜過後與鎮暴警察發生衝突，他們朝員警投擲火把和鞭炮，有7名抗議人士遭到逮捕。

義大利更南邊的那不勒斯（Naples）前一天晚也出現反宵禁抗議活動，有數百位民眾放火焚燒垃圾桶，並朝警方投擲物品。

義大利曾是歐洲疫情最嚴重的國家，全國整整封鎖2個月，導致義大利經濟陷入戰後最嚴重衰退。如今經濟仍未完全復蘇，羅馬當局一直試圖避免再度實施更嚴格的隔離限制措施。

過去一周歐洲包括西班牙、瑞士和捷克等數個國家，都出現類似示威活動，抗議政府再度實施防疫限制措施。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP