難再靠出口民調 大選日美電視台預測贏家面臨挑戰

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（法新社華盛頓24日電） 總統大選夜根據陸續收到的通報來預測各州贏家，向來是美國電視台慣例；但今年郵寄投票與缺席投票多，出口民調可靠性不若以往，媒體多年的預估贏家傳統必將備受挑戰。

在郵寄投票和缺席投票計票時程不明，擔心搶快宣布誰勝出可能鬧出烏龍的疑慮下，眾家媒體負責預測各州贏家的「決策桌」（decision desk）正摩拳擦掌，準備迎來一場錯綜複雜的大選之夜。

美國東北大學（Northeastern University）政治系主任、現為國家廣播公司新聞網（NBC News）「決策桌」團隊一員的巴拿格波羅斯（Costas Panagopoulos）表示，在一場受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所擾的選戰，過去仰賴出口民調的舊方法，實用性已不若以往。

巴拿格波羅斯表示：「隨着提早投票、缺席投票和郵寄投票人數增多，我們再也無法像過去那樣，只靠在投票所外訪問選民就能作出正確預測。」

一些人擔心根據大選日選民親自投下的選票所作初步計票，可能會使預測結果失真，甚至讓總統川普在缺席投票或郵寄投票都還沒計入前就自行宣布當選，徒增混亂。

巴拿格波羅斯表示：「各家電視網絕對可能會有出入，因為各家對於怎麼做出預測結果自有標準，即便他們用的資料幾乎一樣。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示，該台的「決策桌」會結合出口民調數字，以及針對全美約10 萬人的訪問結果，來做出預測決定。

一些分析家警告，初步計票結果可能出現川普領先狀況而造成「紅色幻覺」，即便缺席投票計票後翻轉這個趨勢，仍可能造成各界嘩然。

英國「衛報」（Guardian）一篇由美國政治學會（American Political Scientists Association）20多名成員撰寫的文章寫道：「這場大選不只會在投票所和法庭決勝負，也會在民意的法庭一較高下。」

「所有媒體都應採取嚴格標準，在仍待計算的選票經證實少於兩大候選人差距之前，不該先行宣布一州的贏家。」

新成立的「選舉危機全國任務小組」（National Task Force on Election Crises）呼籲媒體機構，以及搜集媒體數據的「國家選舉報導團」（National Election Pool），11月3日大選日預測時要特別小心。

由學者、前民選官員和活躍人士組成的「選舉危機全國任務小組」在寫給媒體機構的信中指出：「今年的這場總統大選，在我國史上堪稱空前。」

他們說，此次大選或許會有多達7成選票是由郵寄或其他缺席投票方式投下，而50州計票規則各異，「可能會花數天或數周，才能正確計算完所有選票」。

「這段混沌不明的時期會讓原本即已緊繃的系統更添壓力，讓一些不肖人士試圖破壞我國的民主程序。」

© 2020 AFP