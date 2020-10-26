世衛：全球新增確診逾46萬人 連3天創單日新高

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（法新社日內瓦25日電） 世界衛生組織（WHO）統計資料今天顯示，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例連續第3天創單日新高。世衛秘書長譚德塞警告，未來數月情況將會非常嚴峻。

世衛完整資料顯示，昨天各地向世衛通報新增確診病例總計46萬5319例，超越23日的44萬9720例，以及22日的43萬7247例。

根據世衛數字，全球累計至今有超過4230萬人確診染疫，近115萬人病亡，包括昨天新增6570人病歿。

昨天新增的確診病例有近半數是在世衛歐洲地區通報；歐洲區新增22萬1898例創下單日新高，至今累計超過900萬起病例。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日在記者會中表示：「我們正處於疫情重要關頭，特別是在北半球。」

他說：「未來幾個月將非常嚴峻，一些國家走在危險的軌道上。」

「太多國家病例數呈現指數式增長，導致目前醫院與加護病房接近飽和狀態或已超過負荷，而現在才10月而已。」

譚德塞敦促各國領袖「立即採取行動，避免造成更多不必要的人命犧牲，且避免重要醫療系統崩潰，以及學校再度停課」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP