亞股收跌 美國會新紓困案過關機率渺茫

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（法新社香港26日電） 亞洲股市今天普遍收跌，市場對美國國會能否在下周大選前通過新紓困案漸感悲觀。此外，疫情飆升引發市場憂心新一波防疫封鎖措施恐對經濟造成衝擊。

儘管華府連月來持續磋商，但在共和黨和民主黨互怪對方阻擋的情況下，兩黨達成紓困案協議的機會似乎渺茫。

分析師表示，市場投資人基本上已不對兩黨近期會達成協議抱持希望，轉而寄望拜登當選總統，並率民主黨贏得國會多數，明年可望通過規模更大的支出方案。

TCW投資組合經理夏波辛尼克（Joseph Shaposhnik ）表示：「現在讓雙方達成協議的誘因不多。」

「市場已經反映這點、反映大選，並放眼6個月後，開始思考生活正常化、疫苗推出的機率是多少。」

此外，美歐疫情飆升也對市場帶來壓力，世界衛生組織（WHO）昨天通報，全球新增確診人數連續3天創新高。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）目前已奪走110萬條人命，全球感染病例超過4200萬。

新一波的疫情已經造成英國、德國和法國等國實施嚴格的防疫封鎖措施，以避免疫情傳播。

日股日經指數收跌0.09%；首爾股市Kospi指數收跌0.72%；新加坡股市收跌0.55%；澳洲股市收跌0.19%；台北股市微幅收漲0.08%。

香港股市適逢重陽節假期休市一天。

© 2020 AFP