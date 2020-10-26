分析家：川普仍是莫斯科青睞人選

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科26日電） 政治分析家指出，美國總統川普雖未能如克里姆林宮所願，開創美俄關係新時代，但和對手民主黨總統候選人拜登相比，仍是莫斯科當局在美國2020總統大選青睞的人選。

在歐巴馬擔任總統時期，俄羅斯和西方國家的關係迅速惡化。因此川普2016年當選時，莫斯科對他寄予厚望。根據美國情治單位，克里姆林宮大力替川普助選，甚至對民主黨發動駭客攻擊。

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）21 日表示，俄羅斯和伊朗取得美國選民的資料，並採取行動左右下月投票的輿論風向。克里姆林宮駁斥這項指控「毫無根據」。

2018年，川普和俄羅斯總統蒲亭在赫爾辛基舉行峰會，當時川普直截了當駁斥俄羅斯干預美國大選，表示他「看不出來有什麼理由」會是莫斯科。

但波納爾斯歐亞研究中心（Ponars Eurasia research centre）的李普曼（Maria Lipman）指出，川普並沒有讓美俄關係改善。

川普上台後，俄羅斯干預美選傳聞一直如影隨形，美俄在多項全球議題也有不少歧見。

兩國關係緊張後，華府加強派兵前往敘利亞，莫斯科則在背後替總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權撐腰。

美國陸續退出伊朗核協議和開放天空條約（Open Skies Treaty），並且退出和俄羅斯簽署的重要武器管制協議：中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）。

華府還對參與建造俄國至德國間北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）的公司施以制裁，並加強制裁俄羅斯的盟友委內瑞拉和白俄羅斯。

蒲亭曾在赫爾辛基峰會上坦承，2016年他希望川普當選。但他10月初接受俄羅斯電視台訪問時，抱怨川普上台後俄羅斯46度成為被制裁目標，當中包括新的制裁，以及擴大原有制裁。

蒲亭說：「你得客觀看待事情，川普總統之前說的計畫沒有實現。」

但分析家警告，一旦拜登上台，俄羅斯恐怕會碰到更多麻煩。過去4年，民主黨常掛在嘴邊的議題，大家都清楚，如果他們要求祭出更嚴厲的制裁，也很合理。

但跡象顯示莫斯科也在為拜登可能當選做準備。蒲亭出人意表向民主黨示好，他說自己在蘇聯共產黨時期發展出來的左翼價值觀，和美國的民主黨相同。

蒲亭甚至讚美「候選人拜登」，因為拜登贊成延長核子協議。

俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）分析家舒米林（ Alexander Shumilin ）說，蒲亭這是投機的說法。「他看到（拜登）的民調比較高。」

舒米林認為川普還是克里姆林宮青睞的人選，因為川普不但看不出來想加強制裁，甚至還試圖想要鬆綁。

李普曼指出：「最後無論是川普或拜登當選，我都不認為會對俄羅斯有利。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也說：「我們明白我們目前和民主黨與共和黨的關係不會有什麼重大變化。」

不過，倘若發生像是川普拒絕承認大選結果的情況，莫斯科很有可能在美國政治危機中獲利。

拉夫羅夫告訴塔斯社（TASS）：「我們不希望美國這樣的泱泱大國，在現有的暴力和種族議題之外，再爆發新的紛亂而陷入危機。」

李普曼認為，美國「選後混亂」對俄羅斯來說大有好處。屆時，美國將聚焦在內政，無心於俄羅斯。莫斯科當局會好好利用這點。

© 2020 AFP